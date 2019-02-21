"Севилья" установила рекорд Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Севилья" на своём поле обыграла "Лацио" со счётом 2:0.

С учётом минимальной победы в первой встрече "нервионцы" без проблем вышли в следующий раунд турнира.

Таким образом, андалусийская команда уже в 16-й раз выиграла двухматчевое противостояние в плей-офф второго по значимости еврокубка. Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд Лиги Европы.

"Севилья" превзошла достижение "Атлетико" и стала единоличным лидером по этому показателю.

Не пропустите: "Зенит" - "Фенербахче": анонс и прогноз решающего матча для питерцев в рамках 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru