"Севилья" установила рекорд Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Севилья" на своём поле обыграла "Лацио" со счётом 2:0.
С учётом минимальной победы в первой встрече "нервионцы" без проблем вышли в следующий раунд турнира.
Таким образом, андалусийская команда уже в 16-й раз выиграла двухматчевое противостояние в плей-офф второго по значимости еврокубка. Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд Лиги Европы.
"Севилья" превзошла достижение "Атлетико" и стала единоличным лидером по этому показателю.
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