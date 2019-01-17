"Севилья" уступила "Атлетику", но вышла в 1/4 финала Кубка Испании
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Севилья" проиграла в домашнем матче "Атлетику".
Победный гол забил нападающий Горка Гурусета, который отличился на 77-й минуте.
"Севилья" - "Атлетик" - 0:1.
Гол: Гурусета, 77.
"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Гнаньон, Васкес (Сарабия, 63), Амаду, Меса (Банега, 74), Бен Йеддер (Хиль, 71), Промес, Алейш Видаль, Эль-Хаддади.
"Атлетик": Симон, Баленсиага, Де Маркос, Нуньес, Итурраспе (Икер Муниаин, 73), Сан-Хосе, Лопес (Дани Гарсия, 65), Ноласкоайн, Сусаэта (Кордоба, 81), Ибаи Гомес, Гурусета.
Ранее в 1/4 финала прошли "Валенсия", "Жирона" и "Хетафе".
Не пропустите: "Атлетико" и "Жирона" закончили результативной ничьей в матче 1/8 финала Кубка Испании| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Монако" не смог обыграть "Ниццу" в матче 17-го тура чемпионата Франции
-
Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"
-
"Ювентус" благодаря голу Криштиану Роналду переиграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии
-
Главный тренер "Лидс Юнайтед" заявил, что шпионил за соперниками
-
Манджукич может пропустить 3-4 месяца из-за травмы
Лента новостей
-
"Севилья" уступила "Атлетику", но вышла в 1/4 финала Кубка Испании
-
Мэйвезер посетил раздевалку "Ювентуса" после матча с "Миланом"
-
Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)
-
Милость дня: как семья Роналду поддерживала футболиста
-
"Атлетико" и "Жирона" закончили результативной ничьей в матче 1/8 финала Кубка Испании
-
"Ювентус" - "Милан" - 1:0 (видеообзор матча)
-
Аллегри ярко высказался о победном матче "Ювентуса"
-
"Монако" не смог обыграть "Ниццу" в матче 17-го тура чемпионата Франции
-
Роналду прокомментировал победный матч с "Миланом"
-
Игрок "Рубина" просматривается в "Зените"
-
Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"
-
1
"Ювентус" благодаря голу Криштиану Роналду переиграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии
-
"Краснодар" отказался продавать Куэву за 6 миллионов евро
-
Вальверде прокомментировал слухи о переходе де Йонга в "Барселону"
-
"Ростов" не отпустит Скорпинцева этой зимой
-
"Кардифф Сити" приобретет экс-нападающего "Локомотива"
-
Главный тренер "Лидс Юнайтед" заявил, что шпионил за соперниками
-
"Зенит" принял решение по Ивановичу
-
"Зенит" нацелился на защитника "Севильи"
-
Лучший бомбардир "Зальцбурга" перейдет в "Севилью"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11