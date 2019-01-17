"Севилья" уступила "Атлетику", но вышла в 1/4 финала Кубка Испании

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"Севилья" уступила "Атлетику", но вышла в 1/4 финала Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Севилья" проиграла в домашнем матче "Атлетику"

Победный гол забил нападающий Горка Гурусета, который отличился на 77-й минуте.

"Севилья" - "Атлетик" - 0:1.

Гол: Гурусета, 77.

"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Гнаньон, Васкес (Сарабия, 63), Амаду, Меса (Банега, 74), Бен Йеддер (Хиль, 71), Промес, Алейш Видаль, Эль-Хаддади.

"Атлетик": Симон, Баленсиага, Де Маркос, Нуньес, Итурраспе (Икер Муниаин, 73), Сан-Хосе, Лопес (Дани Гарсия, 65), Ноласкоайн, Сусаэта (Кордоба, 81), Ибаи Гомес, Гурусета.

Ранее в 1/4 финала прошли "Валенсия", "Жирона" и "Хетафе".

Не пропустите:  "Атлетико" и "Жирона" закончили результативной ничьей в матче 1/8 финала Кубка Испании| http://soccernews.ru

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