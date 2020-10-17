"Севилья" уступила "Гранаде", играя весь второй тайм вдесятером

Теги севильягранада

"Севилья" уступила "Гранаде", играя весь второй тайм вдесятером

В рамках 6-го тура испанской Примеры "Севилья" потерпела поражение от "Гранады" со счётом 0:1.

Команда Хулена Лопетеги перед перерывом осталась в меньшинстве из-за удаления Жоана Жордана, а в концовке пропустила единственный гол от Янхеля Эрреры.

"Гранада" – "Севилья" - 1:0

Гол: 1:0 – 82 Эррера.

"Гранада": Руй Силва, Нева, Херман Санчес, Фулькье, Дуарте (Вальехо, 44), Кенеди (Мачис, 60), Милья, Пуэртас, Гоналон (Эррера, 60), Монторо (Вико, 75), Сольдадо (Суарес, 74).

"Севилья": Буну, Навас, Эскудеро (Акунья, 18), Диего Карлос, Серджи Гомес (Васкес, 85), Жордан, Фернандо, Ракитич, Сусо (Окампос, 46), Мунир (Эн-Несири, 70), Фернандес (де Йонг, 46).

Удаление: Жордан (45).

Не пропустите: Тер Штеген пропустит матч против "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби

"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов