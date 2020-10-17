"Севилья" уступила "Гранаде", играя весь второй тайм вдесятером

В рамках 6-го тура испанской Примеры "Севилья" потерпела поражение от "Гранады" со счётом 0:1.

Команда Хулена Лопетеги перед перерывом осталась в меньшинстве из-за удаления Жоана Жордана, а в концовке пропустила единственный гол от Янхеля Эрреры.

"Гранада" – "Севилья" - 1:0

Гол: 1:0 – 82 Эррера.

"Гранада": Руй Силва, Нева, Херман Санчес, Фулькье, Дуарте (Вальехо, 44), Кенеди (Мачис, 60), Милья, Пуэртас, Гоналон (Эррера, 60), Монторо (Вико, 75), Сольдадо (Суарес, 74).

"Севилья": Буну, Навас, Эскудеро (Акунья, 18), Диего Карлос, Серджи Гомес (Васкес, 85), Жордан, Фернандо, Ракитич, Сусо (Окампос, 46), Мунир (Эн-Несири, 70), Фернандес (де Йонг, 46).

Удаление: Жордан (45).

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