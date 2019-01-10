"Севилья" уверенно обыграла "Атлетик" в Кубке Короля

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"Севилья" уверенно обыграла "Атлетик" в Кубке Короля

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Севилья" на выезде обыграла "Атлетик" со счетом 3:1. Победу севильцам принесли голы Нолито, Андре Силвы и Виссама Бен-Йеддера. Единственный гол у хозяев на счету Микеля Сан Хосе.

Ответный матч состоится 16 января.

"Атлетик" – "Севилья" - 1:3 (0:1)
Голы: Нолито, 6 - 0:1, Сан Хосе, 49 - 1:1, Андре Силва, 53 - 1:2, Бен-Йеддер, 77 - 1:3

"Атлетик": Симон, Нуньес, Йерай Альварес, Баленсиага, Капа, Сан Хосе, Кордоба (Иньяки Уильямс, 66), Сусаета (Де Маркос, 78), Итурраспе, Адурис (Муниаин, 42), Гурусета.

"Севилья": Сориано, Кьер, Меркадо, Каррису, Арана, Амаду, Меса (Банега, 54), Промес, Васкес (Сарабия, 74), Нолито, Андре Силва (Бен-Йеддер, 68).

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