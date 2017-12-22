"Севилья" уволила Бериццо

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"Севилья" уволила Бериццо

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Решение об отставке 48-летнего специалиста было принято сегодня на собрании совета директоров андалусийцев.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в последних матчах - "Севилья" не может выиграть уже в четырёх играх кряду.

Имя нового главного тренера будет объявлено после рождественских праздников. По некоторым данным, этот пост может занять Луис Энрике.

Бериццо возглавлял "Севилью" с лета 2017 года. В конце ноября он перенёс операцию в связи с раком простаты. | http://soccernews.ru

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