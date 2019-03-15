"Севилья" уволила главного тренера
Руководство "Севильи" объявило об увольнении главного тренера Пабло Мачина.
Данное решение было принято из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. Вчера, 14 марта, испанская команда вылетела из 1/8 финала ЛЕ из-за проигрыша "Славии" (3:4).
До конца сезона возглавлять команду будет спортивный директор Хоакин Капаррос.
Мачин стал главным тренером "Севильи" весной 2018 года.
"Севилья" располагается на 6 месте турнирной таблицы Примеры, имея в активе 40 баллов.
А еще: "Севилья" проиграла худшей команде Примеры| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22