"Севилья" уволила главного тренера

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"Севилья" уволила главного тренера

Руководство "Севильи" объявило об увольнении главного тренера Пабло Мачина

Данное решение было принято из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. Вчера, 14 марта, испанская команда вылетела из 1/8 финала ЛЕ из-за проигрыша "Славии" (3:4).

До конца сезона возглавлять команду будет спортивный директор Хоакин Капаррос.

Мачин стал главным тренером "Севильи" весной 2018 года. 

"Севилья" располагается на 6 месте турнирной таблицы Примеры, имея в активе 40 баллов.

А еще: "Севилья" проиграла худшей команде Примеры| http://soccernews.ru

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