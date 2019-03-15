"Севилья" уволила главного тренера

Руководство "Севильи" объявило об увольнении главного тренера Пабло Мачина.

Данное решение было принято из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. Вчера, 14 марта, испанская команда вылетела из 1/8 финала ЛЕ из-за проигрыша "Славии" (3:4).

До конца сезона возглавлять команду будет спортивный директор Хоакин Капаррос.

Мачин стал главным тренером "Севильи" весной 2018 года.

"Севилья" располагается на 6 месте турнирной таблицы Примеры, имея в активе 40 баллов.

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