"Севилья" - "Уйпешт" - 4:0 (обзор)

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"Севилья" - "Уйпешт" - 4:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Севилья" дома разгромила венгерский "Уйпешт".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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