"Севилья" уже сделала предложение "Манчестер Юнайтед" по Марсьялю

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"Севилья" уже сделала предложение "Манчестер Юнайтед" по МарсьялюФото: инстаграм Марсьяля/Автор неизвестен

Французский форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль уже в январе может перебраться в другой чемпионат, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "Севилья" уже сделала официальное предложение об аренде нападающего сборной Франции.

В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл в 7 матчах за "красных дьяволов" в английской премьер-лиге, в которых сумел забить один гол.

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