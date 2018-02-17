"Севилья" в гостях победила "Лас Пальмас"

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"Севилья" в гостях победила "Лас Пальмас"

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Севилья" на выезде не без труда обыграла "Лас Пальмас" со счётом 2:1.

"Лас Пальмас" – "Севилья" - 1:2

Голы: Бен-Йеддер, 35 - 0:1, Сарабия, 50 - 0:2, Кальери, 82 (пенальти) - 1:2.

"Лас Пальмас": Чичисола, Гарсия Сантана, Агиррегарай, Маседо, Гальвес, Этебо, Пеньяльба (Эзекиэл, 42), Виера, Начо Хиль (Халилович, 58), Самперио (Домингес, 46), Кальери.

"Севилья": Рико, Лангле, Меркадо, Лайюн, Навас, Нзонзи, Писарро, Васкес (Меса, 76), Сарабия, Корреа (Сандро Рамирес, 43), Бен-Йеддер (Эскудеро, 86).

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