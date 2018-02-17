"Севилья" в гостях победила "Лас Пальмас"
В рамках 24-го тура испанской Примеры "Севилья" на выезде не без труда обыграла "Лас Пальмас" со счётом 2:1.
"Лас Пальмас" – "Севилья" - 1:2
Голы: Бен-Йеддер, 35 - 0:1, Сарабия, 50 - 0:2, Кальери, 82 (пенальти) - 1:2.
"Лас Пальмас": Чичисола, Гарсия Сантана, Агиррегарай, Маседо, Гальвес, Этебо, Пеньяльба (Эзекиэл, 42), Виера, Начо Хиль (Халилович, 58), Самперио (Домингес, 46), Кальери.
"Севилья": Рико, Лангле, Меркадо, Лайюн, Навас, Нзонзи, Писарро, Васкес (Меса, 76), Сарабия, Корреа (Сандро Рамирес, 43), Бен-Йеддер (Эскудеро, 86).
Не пропустите: Остановка в Эйбаре перед еврокубками: "Барселона" в гостях у "оружейников". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Палмейрас", не расставайся он со своими лучшими игроками
-
"Реал" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"
-
В бой после еврокубков: мадридский "Атлетико" ждет гостей из Бильбао
-
Битва одноклубников: дортмундская "Боруссия" сыграет на поле гладбахской
-
Дубль Лукаку выводит "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинал Кубка Англии
Лента новостей
-
"Ницца" - "Нант" - 1:1 (обзор)
-
"Наполи" - СПАЛ - 1:0 (обзор)
-
"Ахмат" и "Динамо" не смогли обыграть соперников по контрольным матчам
-
"Наполи", "Болонья" и "Беневенто" одержали победы в 25 туре Серии А
-
Отголоски поражения от "Локомотива": "Ницца" не смогла обыграть "Нант"
-
Иньеста высказался о возможной работе Луиса Энрике в "Челси"
-
Официально: Нобоа вернулся в "Рубин"
-
Гризманн исключает свой переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Зидан объявил Пересу свои пожелания на летнее трансферное окно
-
Источник: У Моуринью нет конфликта с Погба
-
ПСЖ готовит 100 миллионов евро на ключевого игрока "Барселоны"
-
Дзагоев высказался о своих перспективах поиграть в Европе
-
Икарди может покинуть "Интер"
-
Зидан рассматривает вариант с уходом летом из "Реала"
-
ПСЖ нацелился на бывшего защитника "Спартака"
-
Иванович: "Я удивлен, "Селтик" играл очень хорошо"
-
Дембеле обеспокоен своим положением в "Барселоне"
-
Кавани: "У нас осталось еще 90 минут в противостоянии с "Реалом"
-
Игнатьев: "Будущее "Зенита" в Лиге Европы зависит от "Селтика"
-
"Заря" и "Мариуполь" начали вторую часть сезона с побед
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|62
|2
|Атлетико Мадрид
|23
|52
|3
|Валенсия
|24
|46
|4
|Реал Мадрид
|22
|42
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|23
|37
|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
|34
|9
|Бетис
|23
|33
|10
|Сельта Виго
|23
|32
|11
|Хетафе
|23
|30
|12
|Леганес
|23
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|28
|14
|Алавес
|24
|28
|15
|Реал Сосьедад
|23
|26
|16
|Эспаньол
|23
|26
|17
|Леванте
|23
|20
|18
|Лас Пальмас
|24
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|24
|17
|20
|Малага
|24
|13