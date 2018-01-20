"Севилья" в гостях разгромила "Эспаньол"

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"Севилья" в гостях разгромила "Эспаньол"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Севилья" на выезде крупно обыграла "Эспаньол" со счётом 3:0.

"Эспаньол" – "Севилья" - 0:3

Голы: Васкес, 15 - 0:1, Сарабия, 34 - 0:2, Муриэль, 90 - 0:3.

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Дуарте, Вила, Лопес Сильва, Дардер, Хави Фуэго (Санчес, 46), Мелендо (Гарсия, 46), Лопес (Марк Наварро, 63), Баптистао, Морено.

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Коршья, Лангле, Сарабия, Нзонзи, Корреа (Гайс, 79), Банега (Нолито, 86), Васкес (Навас, 66), Муриэль.

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