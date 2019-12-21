"Севилья" в гостях выиграла у "Мальорки"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Севилья" одержала выездную победу над "Мальоркой" со счётом 2:0.

Голами в этом матче отличились защитник Диего Карлос и хавбек Эвер Банега.

"Мальорка" – "Севилья" - 0:2

Голы: Диего Карлос, 20 - 0:1, Банега, 63 (пенальти) - 0:2.

"Мальорка": Рейна, Седлар, Гамес, Вальент, Лумор, Севилья (Эрнандес, 57), Баба (Фебас, 78), Кубо, Дани Родригес, Лаго Джуниор, Будимир (Чаваррия, 69).

"Севилья": Вацлик, Регилон, Диего Карлос, Каррису, Навас, Банега, Жордан (Васкес, 73), Фернандо, Окампос (Гудель, 90), Мунир, де Йонг (Кунде, 66).

Набрав три очка, "Севилья" закрепилась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, а "Мальорка" осталась на 17-й строчке.

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