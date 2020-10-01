"Севилья" в компенсированное время вырвала победу над "Леванте"
Завершились два матча чемпионата Испании. "Севилья" на своем поле обыграла "Леванте", "Атлетик" дома неожиданно уступил "Кадису".
"Севилья" Севилья - "Леванте" Валенсия - 1:0 (0:0)
Гол: Эн-Несири, 90+2 - 1:0
"Севилья": Буну, Диего Карлос, Навас, Эскудеро, Кунде, Ракитич (Сусо, 61), Жордан (Оскар Родригес, 86), Фернандо, Окампос (Васкес, 86), де Йонг (Эн-Несири, 71), Мунир (Оливер Торрес, 70).
"Атлетик" Бильбао – "Кадис" Кадис - 0:1 (0:0)
Гол: Унаи Лопес, 57 (автогол) - 0:1
"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Капа (Лекуэ, 86), Мартинес, Унаи Лопес, Рауль Гарсия, Муниаин (Сансет, 62), Дани Гарсия (Кодро, 78), Морсильо (Вильялибре, 46), Уильямс (Висенте, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14