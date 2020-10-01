"Севилья" в компенсированное время вырвала победу над "Леванте"

Теги севильялевантеатлетик бильбаокадис

"Севилья" в компенсированное время вырвала победу над "Леванте"

Завершились два матча чемпионата Испании. "Севилья" на своем поле обыграла "Леванте", "Атлетик" дома неожиданно уступил "Кадису".

"Севилья" Севилья - "Леванте" Валенсия - 1:0 (0:0)
Гол: Эн-Несири, 90+2 - 1:0

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Навас, Эскудеро, Кунде, Ракитич (Сусо, 61), Жордан (Оскар Родригес, 86), Фернандо, Окампос (Васкес, 86), де Йонг (Эн-Несири, 71), Мунир (Оливер Торрес, 70).

"Атлетик" Бильбао – "Кадис" Кадис - 0:1 (0:0)
Гол: Унаи Лопес, 57 (автогол) - 0:1

"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Капа (Лекуэ, 86), Мартинес, Унаи Лопес, Рауль Гарсия, Муниаин (Сансет, 62), Дани Гарсия (Кодро, 78), Морсильо (Вильялибре, 46), Уильямс (Висенте, 62).

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