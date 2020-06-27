"Севилья" в концовке ушла от поражения в матче с "Вальядолидом"
В матче 32-го тура чемпионата Испании "Севилья" и "Вальядолид" сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма счет открыл Кико Оливас. В концовке встречи хозяева ушли от поражения благодаря голу Лукаса Окампоса с пенальти.
"Севилья" – "Вальядолид" - 1:1 (0:1)
Голы: Оливас, 25 - 0:1, Окампос, 83 (с пенальти) - 1:1
"Севилья": Вацлик, Навас, Кунде, Эскудеро, Диего Карлос, Банега, Васкес (Эн-Несири, 66), Фернандо (Жордан, 46), Окампос (Рони Лопеш, 90), де Йонг (Сусо, 46), Мунир.
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