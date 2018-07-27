"Севилья" в матче Лиги Европы разгромила "Уйпешт"
В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Севилья" на своем поле разгромила венгерский "Уйпешт".
"Севилья" - "Уйпешт" - 4:0
Голы: Навас, 7 - 1:0, Бен Йеддер, 31 - 2:0 (пенальти), Сарабия, 43 - 3:0, Васкес, 90+2 - 4:0.
"Севилья": Вацлик, Каррису, Пареха, Эскудеро, Навас (Коршья, 58), Меса, Васкес, Арана (Лассо, 77), Сарабия (Гарсия, 70), Нолито, Бе Йеддер.
Удаление: Божович, 31 ("Уйпешт").
Напомним, ранее завершилось еще два матча ЛЕ.
опрос
Лента новостей
-
В начале лета Лопетеги был только четвертым кандидатом у "Реала" на замену Зидану
-
"Реал" намерен разбить атакующее трио ПСЖ
-
"Зенит" не включил Кокорина, Жиркова и Мамману в заявку на сезон 2018/2019
-
1
Малком назвал своих кумиров
-
1
"Манчестер Сити" сделал предложение по хавбеку "Реала"
-
Пьянич дал комментарий по своему будущему
-
Кечинов спрогнозировал итоговый результат матча за Суперкубок России
-
Балотелли бросил вызов Марсело
-
"Реал" готов перехватить трансферную цель "Челси"
-
2
"Барселона" надеется использовать тактику, которая позволила подписать Малкома, при трансфере Рабьо
-
Агент форварда "Ромы" сделал заявление о будущем своего клиента
-
"Леванте" отказал английскому клубу в трансфере хавбека за 25 миллионов евро
-
"Зенит" включил Дзюбу, Шатова и Нобоа в заявку на сезон
-
"Крылья Советов" подписали экс-форварда "Зенита"
-
"Анжи" объявил о переходе игрока "Зенита"
-
Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться из-за Райолы
-
1
Фанаты "Зенита" назвали Дзюбу "Богом футбола"
-
Экс-игрок "Зенита" перешел в "Урал"
-
"Рубин" объявил о переходе игрока "Зенита"
-
Президент "Лацио" назвал условие для трансфера Милинковича-Савича