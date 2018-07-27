"Севилья" в матче Лиги Европы разгромила "Уйпешт"

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"Севилья" в матче Лиги Европы разгромила "Уйпешт"В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Севилья" на своем поле разгромила венгерский "Уйпешт".

"Севилья" - "Уйпешт" - 4:0

Голы: Навас, 7 - 1:0, Бен Йеддер, 31 - 2:0 (пенальти), Сарабия, 43 - 3:0, Васкес, 90+2 - 4:0.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Пареха, Эскудеро, Навас (Коршья, 58), Меса, Васкес, Арана (Лассо, 77), Сарабия (Гарсия, 70), Нолито, Бе Йеддер.

Удаление: Божович, 31 ("Уйпешт").

Напомним, ранее завершилось еще два матча ЛЕ

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