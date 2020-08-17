"Севилья" в матче с "Манчестер Юнайтед" побила клубный рекорд

"Севилья" по итогам полуфинального матча Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" переписала собственную историю.

Напомним, что испанский коллектив взял верх над "красными дьяволами" со счётом 2:1.

Благодаря этому результату беспроигрышная серия команды Хулена Лопетеги достигла 20 встреч.

Сообщается, что это рекордный показатель для "Севильи", которая не проигрывает с 9 февраля.

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