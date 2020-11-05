"Севилья" в меньшинстве вырвала победу над "Краснодаром"
В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Краснодар" проиграл "Севилье".
Отметим, что с 45-й минуты "Севилья" играла в меньшинстве.
"Севилья" с 7 очками идет в группе Е на втором месте. "Краснодар" имеет в своем активе одно очко и занимает третью позицию.
Группа E
"Севилья" - "Краснодар" 3:2
Голы: Сулейманов, 17 - 0:1, Берг (пен), 21 - 0:2, Ракитич, 42 - 1:2, Эн-Несири, 69 - 2:2, Эн-Несири, 72 - 3:2
"Севилья": Вацлик, Кунде (Оскар Родригес, 34), Эскудеро (Акунья, 34), Диего Карлос, Навас, Жордан (Эн-Несири, 60), Ракитич, Гудель, Окампос, Мунир (Фернандо, 60), де Йонг.
"Краснодар": Сафонов, Чернов, Рамирес (Сорокин, 46), Мартынович, Панталеао, Газинский, Уткин, Сабуа (Сперцян, 34; Классон, 65), Ольссон, Сулейманов, Берг.
Удаление: Навас (45).
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