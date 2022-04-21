"Севилья" в результативном матче победила "Леванте"
Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде победила "Леванте" со счетом 3:2.
Победу гостям принесли дубль Хесуса Короны и гол Жюля Кунде. У хозяев отличились Хосе Луис Моралес и Роберто Сольдадо.
"Севилья", набрав 63 очка, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 25 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.
"Леванте" – "Севилья" - 2:3 (1:2)
Голы: Корона, 14 - 0:1, Моралес, 22 (с пенальти) - 1:1, Корона, 27 - 1:2, Кунде, 81 - 1:3, Сольдадо, 87 - 2:3
"Леванте": Карденас, Мирамон (Саракки, 77), Постиго (Дуарте, 39), Везу (Кантеро, 76), Робер, Сон, Радоя, Мелеро (Барди, 66), Пепелу, Моралес, Дани Гомес (Сольдадо, 76).
"Севилья": Буну, Навас (Монтьель, 55), Диего Карлос, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 85), Ракитич, Гомес (Оливер Торрес, 72), Окампос, Жордан (Дилэйни, 55), Корона, Эн-Несири (Рафа Мир, 72).
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