"Севилья" в результативном матче победила "Сельту"
В матче 10-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле обыграла "Сельту" со счетом 4:2. Победу севильцам принесли голы Жюля Кунде, Юссефа Эн-Несири, Серхио Эскудеро и Мунира Эль-Хаддади. В составе гостей отличились Яго Аспас и Нолито.
Благодаря победе "Севилья" вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 13 очков. "Сельта" с семью очками осталась на предпоследнем, 19-м месте.
"Севилья" - "Сельта" - 4:2 (2:2)
Голы: Кунде, 5 - 1:0, Аспас, 10 - 1:1, Нолито, 36 - 1:2, Эн-Несири, 45 - 2:2, Эскудеро, 85 - 3:2, Эль-Хаддади, 88 - 4:2
"Севилья": Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Навас, Акунья (Эскудеро, 33), Фернандо, Ракитич, Оливер Торрес (Эль-Хаддади, 68), Жордан (Идрисси, 81), Окампос (Оскар Родригес, 81), Эн-Несири (де Йонг, 68).
"Сельта": Рубен Бланко, Оласа, Мурильо, Айду (Араухо, 41), Мальо, Мендес, Тапия (Родригес, 88), Денис Суарес, Нолито (Йокушлу, 68), Санти Мина, Аспас.
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|Команда
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|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14