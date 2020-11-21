"Севилья" в результативном матче победила "Сельту"

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"Севилья" в результативном матче победила "Сельту"

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле обыграла "Сельту" со счетом 4:2. Победу севильцам принесли голы Жюля Кунде, Юссефа Эн-Несири, Серхио Эскудеро и Мунира Эль-Хаддади. В составе гостей отличились Яго Аспас и Нолито.

Благодаря победе "Севилья" вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 13 очков. "Сельта" с семью очками осталась на предпоследнем, 19-м месте.

"Севилья" - "Сельта" - 4:2 (2:2)
Голы: Кунде, 5 - 1:0, Аспас, 10 - 1:1, Нолито, 36 - 1:2, Эн-Несири, 45 - 2:2, Эскудеро, 85 - 3:2, Эль-Хаддади, 88 - 4:2

"Севилья": Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Навас, Акунья (Эскудеро, 33), Фернандо, Ракитич, Оливер Торрес (Эль-Хаддади, 68), Жордан (Идрисси, 81), Окампос (Оскар Родригес, 81), Эн-Несири (де Йонг, 68).

"Сельта": Рубен Бланко, Оласа, Мурильо, Айду (Араухо, 41), Мальо, Мендес, Тапия (Родригес, 88), Денис Суарес, Нолито (Йокушлу, 68), Санти Мина, Аспас.

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