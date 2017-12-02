"Севилья" в родных стенах взяла верх над "Депортиво"

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"Севилья" в родных стенах взяла верх над "Депортиво"

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Севилья" дома обыграла "Депортиво" со счётом 2:0.

"Севилья" – "Депортиво" - 2:0

Голы: Бен-Йеддер, 45 - 1:0, Крон-Дели, 78 - 2:0.

"Севилья": Сория, Лангле, Эскудеро, Меркадо, Писарро, Васкес (Крон-Дели, 69), Гайс, Сарабия, Банега (Навас, 85), Нолито (Корреа, 87), Бен-Йеддер.

"Депортиво": Мартинес, Шер, Наварро, Хуанфран, Сидней, Борхес (Андоне, 63), Гильерме, Вальверде, Картабия (Хиль, 77), Адриан (Чолак, 82), Перес.

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