"Севилья" в шестой раз выиграла Лигу Европы. Фото с церемонии награждения

"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы со счетом 3:2.

Для испанского клуба это шестой трофей в истории. Ранее "Севилья" выигрывала Лигу Европы/Кубок УЕФА в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах.

Собрали самые яркие фотографии с церемонии награждения команды.

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