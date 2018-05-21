"Севилья" в товарищеском матче уничтожила "Депортиво Линарес"

Завершился товарищеский матч между "Депортиво Линарес" и "Севильей", в котором "нервионцы" сокрушили соперника со счётом 6:0.

"Депортиво Линарес" - "Севилья" - 0:6

Голы: Нолито, 25 - 0:1, Посо, 26 - 0:2, Коршья, 50 - 0:3, Коник, 63 - 0:4, Пехино, 75 - 0:5, Пехино, 78 - 0:6.

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