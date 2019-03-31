"Севилья" - "Валенсия" - 0:1 (видеообзор матча)

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"Севилья" - "Валенсия" - 0:1 (видеообзор матча)

Сегодня, 31 марта, "Валенсия" в гостевом матче обыграла "Севилью". На нашем сайте представлен видеообзор этой встречи.

Не пропустите:  "Валенсия" обыграла "Севилью" в гостевом матче Примеры (видео гола) | http://soccernews.ru

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