"Севилья" - "Валенсия" - 0:1 (видеообзор матча)
Сегодня, 31 марта, "Валенсия" в гостевом матче обыграла "Севилью". На нашем сайте представлен видеообзор этой встречи.
Не пропустите: "Валенсия" обыграла "Севилью" в гостевом матче Примеры (видео гола) | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|28
|22