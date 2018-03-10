"Севилья" - "Валенсия" - 0:2 (обзор)

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"Севилья" - "Валенсия" - 0:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Севильей" и "Валенсией".

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Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Жирона 28 43
7 Вильярреал 27 41
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 27 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 27 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
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