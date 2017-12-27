"Севилья" ведет переговоры с Маццарри

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"Севилья" ведет переговоры с Маццарри

Новым главным тренером "Севильи" может стать Вальтер Маццарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство испанского клуба уже провело предварительные переговоры с итальянским специалистом. На посту наставника андалуссцев он может сменить Эдуардо Бериссо.

Последним клубом 56-летнего Маццарри был "Уотфорд", который он возглавлял в сезоне 2016/17.

Ранее сообщалось, что "Севилья" интересуется Хуанде Рамосом, Винченцо Монтеллой, Хоакином Капарросом, Лораном Бланом и Томасом Тухелем.

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