"Севилья" – "Вильярреал" - 2:2 (обзор)

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"Севилья" – "Вильярреал" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 32-го тура чемпионата Украины между "Севильей" и "Вильярреалом" (2:2).

Видео: "Севилья" – "Вильярреал".

Не пропустите: "Севилья" отыграла два мяча и свела вничью матча с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru

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1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 31 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
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