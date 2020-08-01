"Севилья" включила в заявку на матч ЛЧ против "Ромы" игрока с коронавирусом

В заявке "Севильи" на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ромой" присутствует футболист с коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что 28-летний футболист Неманья Гудели сдал положительный тест на Covid-19. По правилам полузащитник должен отсидеть двухнедельный карантин, начиная с 29 июля.

Встреча команд состоится 6 августа на нейтральном поле в Дуйсбурге.

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