"Севилья" включила в заявку на матч ЛЧ против "Ромы" игрока с коронавирусом
В заявке "Севильи" на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ромой" присутствует футболист с коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia.
Ранее стало известно, что 28-летний футболист Неманья Гудели сдал положительный тест на Covid-19. По правилам полузащитник должен отсидеть двухнедельный карантин, начиная с 29 июля.
Встреча команд состоится 6 августа на нейтральном поле в Дуйсбурге.
Не пропустите: "Севилья" сообщила о заболевании своего игрока коронавирусом| http://soccernews.ru
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