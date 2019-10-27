"Севилья" включилась в борьбу за трансферную цель "МЮ", "Милана" и "Интера"

Теги севильяювентусмарио манджукичтрансферы

"Севилья" включилась в борьбу за трансферную цель "МЮ", "Милана" и "Интера"

"Севилья" стала очередным претендентом на нападающего туринского "Ювентуса" Марио Манджукича.

По информации Marca, андалусийский клуб хочет усилить атаку в январе, поскольку имеющиеся форварды пока не блещут результативностью.

Помимо "Севильи" в услугах хорвата заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Милан" и "Интер".

Напомним, что тренерский штаб "Ювентуса" во главе с Маурицио Сарри не рассчитывает на Манджукича.

В связи с этим 33-летний футболист не провёл ни одного матча в текущем сезоне. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Севилья" просила перенести дату матча против "Бетиса". Клубу отказали. | http://soccernews.ru
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