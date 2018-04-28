"Севилья" во второй раз в 21-м веке не может победить в девяти матчах подряд

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Севилья" в гостях потерпела поражение от "Леванте" со счётом 1:2.

Таким образом, безвыигрышная серия "нервионцев" достигла девяти матчей. Как сообщает Opta, это второй случай в 21-м веке, когда андалусийская команда не может победить в девяти поединках подряд.

Аналогичная провальная серия была у "Севильи" в сезоне 1999/2000 и тогда команда вылетела в Сегунду.

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