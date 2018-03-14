"Севилья" во второй раз в своей истории вышла в 1/4 финала главного европейского клубного турнира

Испанская "Севилья" во второй раз в своей истории вышла в четвертьфинал главного европейского клубного турнира.

Обыграв по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги Чемпионов английский "Манчестер Юнайтед", андалусийцы повторили свое достижение 1958-го года. Этот результат является лучшим в истории клуба.

Напомним, "Севилья" на выезде обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. | soccernews.ru