"Севилья" во второй раз в своей истории вышла в 1/4 финала главного европейского клубного турнира

Теги севильяманчестер юнайтед

"Севилья" во второй раз в своей истории вышла в 1/4 финала главного европейского клубного турнираИспанская "Севилья" во второй раз в своей истории вышла в четвертьфинал главного европейского клубного турнира.

Обыграв по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги Чемпионов английский "Манчестер Юнайтед", андалусийцы повторили свое достижение 1958-го года. Этот результат является лучшим в истории клуба.

Напомним, "Севилья" на выезде обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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