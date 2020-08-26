"Севилья" вступила в борьбу за хавбека "Реала" О. Родригеса

"Севилья" стала очередным претендентом на полузащитника мадридского "Реала" Оскара Родригеса, сообщает Marca.

По сведениям издания, севильский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На трансфере хавбека настаивает главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги, который ранее тренировал "Реал".

Ранее сообщалось, что королевский клуб оценивает Родригеса в 20 миллионов евро. Игроком также интересуются "Милан", "Лацио" и "Вулверхэмптон".

В минувшем сезоне 22-летний Родригес выступал за "Леганес" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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