"Севилья" выбила "Лацио" из Лиги Европы
Испанская "Севилья" и в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы оказалась сильнее итальянского "Лацио", и завоевала путевку в следующий раунд. Победу севильскому клубу принесли голы Виссама Бен-Йеддера и Пабло Сарабии.
"Севилья" Испания – "Лацио" Италия - 2:0 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер, 20 - 1:0, Сарабия, 78 - 2:0
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 6), Гомес, Сарабия, Навас, Меса (Рог, 82), Васкес, Бен-Йеддер, Андре Силва (Амаду, 64).
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Марушич, Габаррон (Корреа, 49), Катальди, Лулич, Бадель (Дурмиси, 76), Милинкович-Савич (Ромуло, 56), Иммобиле, Кайседо.
Удаления: Васкес (60), Марушич (71).
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