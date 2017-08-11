"Севилья" выиграла у "Ромы" в товарищеском матче

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"Севилья" выиграла у "Ромы" в товарищеском матче

Завершился ещё один товарищеский матч с участием европейских клубов. Испанская "Севилья" в родных стенах победила итальянскую "Рому" со счётом 2:1.

"Севилья" – "Рома" - 2:1

Голы: Эскудеро, 73 - 1:0, Нолито, 90 - 2:0, Джеко, 90 - 2:1.

"Севилья" (стартовый состав): Рико, Пареха, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Нзонзи, Банега, Корреа, Монтойя, Крон-Дели, Бен-Йеддер.
 
"Рома" (стартовый состав): Алиссон, Манолас, Коларов, Бруно Перес, Морено, Наингголан, де Росси, Стротман, Перотти, Дефрель, Джеко.

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