"Севилья" выкупила хавбека "Милана"

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о выкупе прав на полузащитника Сусо.

Андалусийский клуб заплатил "Милану" за хавбека 24 миллиона евро и заключил с ним пятилетний контракт.

С января 26-летний Сусо выступал за "Севилью" на правах аренды, сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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