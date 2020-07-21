"Севилья" выкупила хавбека "Милана"

Теги сусомилансевильятрансферы

"Севилья" выкупила хавбека "Милана"

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о выкупе прав на полузащитника Сусо.

Андалусийский клуб заплатил "Милану" за хавбека 24 миллиона евро и заключил с ним пятилетний контракт.

С января 26-летний Сусо выступал за "Севилью" на правах аренды, сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Реал" готов продать Регилона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" выступил с заявлением по поводу судейства

"Спартак" выступил с заявлением по поводу судейства

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов