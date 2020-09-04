"Севилья" выкупила у "Жироны" права на вратаря Буну

Вратарь "Жироны" Яссин Буну стал игроком "Севильи". В прошлом сезоне футболист играл в испанском клубе на правах аренды.

"Севилья" заключила с 29-летним игроком контракт до 2024 года.

В прошлом сезоне голкипер сыграл 18 матчей за "Севилью" и был включен в символическую Лигу Европы.

Acuerdo con el @GironaFC para el traspaso de Yassine Bounou. #vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 4, 2020

Напомним, чемпионат Испании стартует через несколько дней.

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