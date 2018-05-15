"Севилья" выкупит испанца из АПЛ

"Севилья" приняла решение выкупить трансфер полузащитника "Суонси" Роке Месы, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб заплатит за футболиста 12,5 миллионов евро.

Напомним, что "Севилья" арендовала 28-летнего Месу в январе. За андалузцев он провел 6 матчей.

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