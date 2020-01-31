"Севилья" вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу 2-й лиги
"Севилья" проиграла клубу второй лиги "Мирандесу" в матче Кубка Испании.
Встреча завершилась со счетом 3:1.
"Мирандес" - "Севилья" - 3:1 (2:0)
Голы: Матеус Айяс, 7 - 1:0, Матеус Айяс, 30 - 2:0, Рей, 85 - 3:0, Нолито, 90 - 3:1
"Мирандес": Лимонес, Онайндиа, Гонсалес, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди, 64), Рей (Кихера, 88), Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 74), Энрик Франкеса.
"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Эскудеро, Навас, Кунде (Жордан, 46), Банега (Окампос, 46), Гудель, Оливер Торрес, Нолито, де Йонг, Мунир (Эн-Несири, 46).
Своего соперника по четвертьфиналу команда узнает по результатам жеребьевки в пятницу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14