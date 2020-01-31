"Севилья" вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу 2-й лиги

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"Севилья" вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу 2-й лиги

"Севилья" проиграла клубу второй лиги "Мирандесу" в матче Кубка Испании.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

"Мирандес" - "Севилья" - 3:1 (2:0)

Голы: Матеус Айяс, 7 - 1:0, Матеус Айяс, 30 - 2:0, Рей, 85 - 3:0, Нолито, 90 - 3:1

"Мирандес": Лимонес, Онайндиа, Гонсалес, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди, 64), Рей (Кихера, 88), Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 74), Энрик Франкеса.

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Эскудеро, Навас, Кунде (Жордан, 46), Банега (Окампос, 46), Гудель, Оливер Торрес, Нолито, де Йонг, Мунир (Эн-Несири, 46).

Своего соперника по четвертьфиналу команда узнает по результатам жеребьевки в пятницу.

А еще: Месси помог "Барселоне" разгромить "Леганес" и выйти в 1/4 финала Кубка Испании | http://soccernews.ru
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