"Севилья" вырвала победу над "Алавесом" в 38-м туре Ла Лиги
Фото твиттер "Севильи"
В рамках 38-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своём поле минимально выиграла у "Алавеса" со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 92-й минуте забил зимний новичок андалусийцев Алехандро Гомес.
"Севилья" – "Алавес" - 1:0
Гол: 1:0 – 90+2 Гомес.
"Севилья": Вацлик, Рекик, Эскудеро (Гомес, 74), Кунде, Алеиш Видаль, Гудель, Жордан (Оскар Родригес, 56), Сусо (де Йонг, 74), Васкес (Оливер Торрес, 56), Окампос (Ракитич, 56), Эн-Несири.
"Алавес": Сивера (Пачеко, 72), Дуарте, Тачи, Лежен, Химо Наварро, Ману Гарсия, Пина, Пельистри (Риоха, 67), Пере Понс (Хоселу, 67), Мендес (Батталья, 78), Гвидетти (Лукас Перес, 78).
"Севилья" финишировала в Ла Лиге на 4-м месте, "Алавес" - на 16-м.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|43
|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14