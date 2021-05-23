"Севилья" вырвала победу над "Алавесом" в 38-м туре Ла Лиги

Фото твиттер "Севильи"

В рамках 38-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своём поле минимально выиграла у "Алавеса" со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 92-й минуте забил зимний новичок андалусийцев Алехандро Гомес.

"Севилья" – "Алавес" - 1:0

Гол: 1:0 – 90+2 Гомес.

"Севилья": Вацлик, Рекик, Эскудеро (Гомес, 74), Кунде, Алеиш Видаль, Гудель, Жордан (Оскар Родригес, 56), Сусо (де Йонг, 74), Васкес (Оливер Торрес, 56), Окампос (Ракитич, 56), Эн-Несири.

"Алавес": Сивера (Пачеко, 72), Дуарте, Тачи, Лежен, Химо Наварро, Ману Гарсия, Пина, Пельистри (Риоха, 67), Пере Понс (Хоселу, 67), Мендес (Батталья, 78), Гвидетти (Лукас Перес, 78).

"Севилья" финишировала в Ла Лиге на 4-м месте, "Алавес" - на 16-м.

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