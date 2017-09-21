"Севилья" вырвала победу у "Лас-Пальмаса"

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"Севилья" вырвала победу у "Лас-Пальмаса"В матче 5-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" на своем поле минимально обыграла "Лас-Пальмас".

"Севилья" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Навас, 83 - 1:0.

"Севилья": Рико, Меркадо, Пареха, Кьер, Эскудеро, Крон-Дели (Банега, 76), Н'Зонзи, Навас, Гансо (Васкес, 62), Корреа (Сарабия, 70), Бен Йеддер.

"Лас-Пальмас": Чичизола, Мичел, Гарсия, Айтами, Наварро, Аквилани (Гомес, 66), Эрнан (Толедо, 86), Витоло (Момо, 58), Виера, Пласерас, Каллери.

Напомним, ранее "Атлетико" обыграл "Атлетик". | soccernews.ru

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