"Севилья" вырвала победу в матче с "Хетафе"
В матче 13-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Хетафе" со счетом 1:0. Единственный гол был забит в концовке встречи. На 81-й минуте собственные ворота поразил защитник "Хетафе" Хаби Эчейта.
Благодаря победе "Севилья" вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков. "Хетафе" с 13 очками остался на 15-й позиции.
"Хетафе" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Эчейта, 81 (автогол) - 0:1
"Хетафе": Сория, Эчейта, Кабако (Мольехо, 90), Оливера, Ньом, Тимор (Патрик, 87), Кукурелья, Арамбарри (Портильо, 90), Максимович (Палаверса, 87), Унал (Анхель Родригес, 83), Эрнандес.
"Севилья": Буну, Акунья, Диего Карлос, Кунде, Алеиш Видаль, Ракитич (Оливер Торрес, 65), Жордан, Сусо (Оскар Родригес, 84), Фернандо, Окампос (де Йонг, 75), Эн-Несири (Гудель, 84).
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