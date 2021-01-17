"Севилья" вышла в 1/8 финала Кубка Испании
В матче 1/16 финала Кубка Испании "Севилья" в дополнительное время обыграла "Леганес" со счетом 1:0 и вышла в следующий раунд. Единственный гол забил Лукас Окампос.
"Леганес" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Окампос, 96 - 0:1
"Леганес": Риесго, Росалес (Пардо, 65), Омеруо (Авилес, 105), Бустинса, Хави, Арнаис (Бюа, 82), Переа (Бастон, 105), Мерино (де ла Фуэнте, 46), Сибасаки, Серхио Гонсалес, Муньос (Паленсия, 64).
"Севилья": Буну, Рекик (Акунья, 70), Диего Карлос, Серджи Гомес, Гудель, Алеиш Видаль (Кунде, 90), Оливер Торрес (Фернандо, 105), Жордан (Оскар Родригес, 70), Идрисси (Окампос, 83), де Йонг, Мунир (Сусо, 83).
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14