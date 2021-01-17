"Севилья" вышла в 1/8 финала Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании "Севилья" в дополнительное время обыграла "Леганес" со счетом 1:0 и вышла в следующий раунд. Единственный гол забил Лукас Окампос.

"Леганес" – "Севилья" - 0:1 (0:0)

Гол: Окампос, 96 - 0:1

"Леганес": Риесго, Росалес (Пардо, 65), Омеруо (Авилес, 105), Бустинса, Хави, Арнаис (Бюа, 82), Переа (Бастон, 105), Мерино (де ла Фуэнте, 46), Сибасаки, Серхио Гонсалес, Муньос (Паленсия, 64).

"Севилья": Буну, Рекик (Акунья, 70), Диего Карлос, Серджи Гомес, Гудель, Алеиш Видаль (Кунде, 90), Оливер Торрес (Фернандо, 105), Жордан (Оскар Родригес, 70), Идрисси (Окампос, 83), де Йонг, Мунир (Сусо, 83).

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