"Севилья" вышла в полуфинал Кубка Испании в седьмой раз за последние 11 лет

В ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании "Севилья" обыграла "Атлетико" со счетом 3:1 и вышла в полуфинал.

Стоит отметить, что андалузский клуб добрался до полуфинала Кубка Короля в седьмой раз за последние 11 лет, став обладателем трофея в 2007 и 2010 годах.

Всего севильцы пять раз становились обладателем Кубка.

Не пропустите: "Севилья" обыграла "Атлетико" и вышла в полуфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru