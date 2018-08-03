"Севилья" вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы

Теги уйпештсевилья

"Севилья" вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы испанская "Севилья" вновь обыграла венгерский "Уйпешт" и вышла в следующий круг турнира.

"Уйпешт" (Венгрия) - "Севилья" (Испания) - 1:3 (0:1)
Голы: Сарабия, 36 - 0:1, Сарабия, 50 - 0:2, Зотер, 77 - 1:2, Муриэль, 83 - 1:3

"Севилья": Рико, Гомес, Меркадо, Каррису, Эскудеро, Коршья, Васкес, Банега (Меса, 77), Креспо, Сарабия (Нолито, 65), Бен Йеддер (Муриэль, 65)

Не пропустите: "Копенгаген", "Марибор", "Бордо" и "Рейнджерс" вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов