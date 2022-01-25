"Севилья" выставила ценник на Диего Карлоса
Фото: инстаграм Карлоса\Автор неизвестен
"Севилья" согласиться продать бразильского центрального защитника Диего Карлоса за сумму не менее 45 миллионов евро в январское трансферное окно, сообщает Sky Sports.
По информации источника, футболист уже сказал нервионцам о желании перейти в этом месяце в "Ньюкасл", который сделал ему предложение с 4-летним контрактом и повышением зарплаты.
Ранее испанский клуб уже отказал "Ньюкаслу", когда те предложили 25 миллионов евро за бразильца.
В нынешнем сезоне Диего Карлос сыграл в 21 матче в Ла Лиге, в которых забил два гола.
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