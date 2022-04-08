"Севилья" выставила ценник на Окампоса

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"Севилья" выставила ценник на Окампоса

Фото: твиттер Окампоса\Автор неизвестен

"Севилья" выставила ценник на аргентинского нападающего команды Лукаса Окампоса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, за игрока, которым активно интересуется лондонский "Вест Хэм", "Севилья" хочет выручить около 80 миллионов евро.

Однако в нынешнем контракте Окампоса, который рассчитан до лета 2024 года, есть отступные в размере 70 миллионов, однако клуб намерен договориться с футболистом об увеличении этой цифры до 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл в Ла Лиге 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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