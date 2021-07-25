"Севилья" выставила ценник за Кунде

Фото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

"Севилья" установила цену на французского защитника Жюля Кунде.

Как сообщает Diario de Sevilla, испанский клуб намерен выручить за футболиста около 70-75 миллионов евро.

По информации источника, в приобретении игрока заинтересованы "Челси", "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона".

Отмечается, что пока что никто не может платить такие деньги за француза.

В прошедшем сезоне Кунде сыграл 49 матчей во всех турнирах за "Севилью", в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

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