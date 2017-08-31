"Севилья" взяла в аренду защитника Кароля



Французский защитник "Галатасарая" Лионель Кароль перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на один год с правом последующего выкупа.

26-летний Кароль выступал за "Галатасарай" с 2015 года, провел за клуб 66 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Нант", "Бенфику", "Седан" и "Труа". Сыграл 3 матча за молодежную сборную Франции. Обладатель Кубка Турции, двукратный обладатель Суперкубка Турции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,25 миллиона евро.

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