"Севилья" заинтересована в Лопетеги

Экс-тренер "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить "Севилью".

По сведениям ABC De Sevilla, в клубе считают, что Лопетеги станет отличной заменой Хоакину Капарросу, который ранее ушел в отставку с поста тренера команды.

Напомним, что Лопетеги находится без работы с октября 2018 года, когда он был уволен из "Реала".

В минувшем сезоне Примеры "Севилья" финишировала на шестом месте.

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