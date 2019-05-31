"Севилья" заинтересована в Лопетеги

Теги севильяхулен лопетеги

"Севилья" заинтересована в Лопетеги

Экс-тренер "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить "Севилью".

По сведениям ABC De Sevilla, в клубе считают, что Лопетеги станет отличной заменой Хоакину Капарросу, который ранее ушел в отставку с поста тренера команды.

Напомним, что Лопетеги находится без работы с октября 2018 года, когда он был уволен из "Реала".

В минувшем сезоне Примеры "Севилья" финишировала на шестом месте.

Читайте также: Лопетеги может возглавить "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19

Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов