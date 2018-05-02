"Севилья" заинтересована в обмене Лангле на игрока "Барселоны"

"Севилья" будет готова отпустить своего защитника Клемана Лангле в каталонскую "Барселону", которая проявляет к нему интерес.

Однако, как информирует El Desmarque, за 22-летнего француза "красно-белые" хотели бы получить не только 35 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока, но взять в аренду бека "сине-гранатовых" Йерри Мину.

Напомним, Вальверде одобрил только одно летнее подписание "Барселоны". | soccernews.ru