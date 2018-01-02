"Севилья" заинтересована в подписании бывшего форварда "Барселоны"

Теги севильясандро рамиресэвертон

"Севилья" заинтересована в подписании бывшего форварда "Барселоны"Испанская "Севилья" заинтересована в подписании форварда английского "Эвертона" Сандро Рамиреса, информирует Estadio Depoirtivo.

По сведениям источника, "красно-белые" готовы будут сделать предложение по 22-летнему нападающему уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Рамирес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за "Эвертон".

Напомним, "Севилья" претендует на французского хавбека. | soccernews.ru

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