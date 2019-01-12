"Севилья" закрыла трансфер нападающего "Барселоны" Мунира

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"Севилья" закрыла трансфер нападающего "Барселоны" Мунира

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади.

Сумма трансфера, как и сообщалось ранее, составила 1,05 миллиона евро. 23-летний футболист успешно прошёл медобследование и заключил с новым клубом контракт до лета 2023 года.

Мунир является воспитанником "Барселоны", за основу "сине-гранатовых" он дебютировал в августе 2014 года, с тех пор он сыграл 56 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов. Сдавался в аренду "Валенсии" и "Алавесу".

Не пропустите: "Севилья" согласовала трансфер талантливого австрийского защитника. | http://soccernews.ru

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