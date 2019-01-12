"Севилья" закрыла трансфер нападающего "Барселоны" Мунира
"Севилья" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади.
Сумма трансфера, как и сообщалось ранее, составила 1,05 миллиона евро. 23-летний футболист успешно прошёл медобследование и заключил с новым клубом контракт до лета 2023 года.
Мунир является воспитанником "Барселоны", за основу "сине-гранатовых" он дебютировал в августе 2014 года, с тех пор он сыграл 56 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов. Сдавался в аренду "Валенсии" и "Алавесу".
Не пропустите: "Севилья" согласовала трансфер талантливого австрийского защитника. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
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|Леванте
|18
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|Реал Сосьедад
|18
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|12
|Валенсия
|18
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|Эйбар
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